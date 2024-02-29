غرفة سوهاج التجارية تنظم اجتماعا موسعا لسيدات الأعمال لمناقشة برامج التمكين الاقتصادي للمرأة

عقدت غرفة سوهاج التجارية أمس برئاسة النائب خالد أبو الوفا وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، اجتماعا موسعا للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية برئاسة ريم صيام، وعدد من رؤساء المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرف التجارية علي مستوي المحافظات.

مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الاقتصادي والتجاري بالمحافظة

وناقش الاجتماع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تناول مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الاقتصادي والتجاري بالمحافظة، ووضع الآليات والحلول بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج واللحاق بقاطرة التنمية.

حضر الاجتماع رئيس الغرفة التجارية بقنا أمير عبد السلام، ويحيي محمد رئيس تجارية الأقصر وعدد من أعضاء الغرفتين ورشا اسحاق عضو مجلس الشيوخ وعضو المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بسوهاج.

سوهاج من المحافظات التي تمتلك سوق واعد للاستثمار الزراعي

ومن جانبه، قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن محافظة سوهاج من المحافظات التي تمتلك سوق واعد للاستثمار الزراعي، حيث تعد من أكبر الأسواق التي تمتلك بضائع تستطيع التصدير للمحافظات الأخرى لكثير من السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج تمتلك 4 مناطق صناعية أيضا.



وأضاف "أبو الوفا"، خلال كلمته بالملتقي، أن محافظة سوهاج من المحافظات الرائدة في قطاع الزراعة وتتميز بجودة منتجاتها حيث تعد من أفضل المحافظات في إنتاج اللحوم وغيرها.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن الغرفة التجارية هي حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية في الدولة، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي قبلة الحياه وهي مشروع صفقة رأس الحكمة التي تساهم في ضبط الأسواق وتقليل الضغط على الدولار، وتدبير العملة وتقليل الأسعار خلال الفترة المقبلة وقبل حلول شهر رمضان مشيدًا بالدور الذي تدير بيه الدولة الملف الاقتصادي بشكل احترافي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد "أبو الوفا"، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانخفاض في أسعار السلع الغذائية، كما ستشهد الأسواق نوعًا من الاستقرار الملحوظ بفضل جهود الدولة في العمل على حل أزمة الدولار وتدبير العملة.

أهمية الدور الذي يقدمه مجلس سيدات الأعمال

وعلي صعيد آخر، أكد أبو الوفا، علي أهمية الدور الذي يقدمه مجلس سيدات الأعمال ودور المرأة في المجتمع، مؤكدًا أن مجتمع سوهاج أصبح من المجتمعات المنفتحة التي تعطي للمرأة دور رائد في مجتمع الأعمال بكل ثقة واعتزاز، لافتًا إلى أن الغرفة التجارية واتحاد الغرف ككل يسير على خطي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المرأة حيث شهدت سنوات ولايتي الرئيس طفرة حقيقية في وضع المرأة داخل المجتمع عبرت عنها أرقام حقيقية تعكس بشكل إحصائي ما بلغته من تمكين وتولي المناصب القيادية في الدولة.



وتابع ناقلا لهم رسالة اللواء محافظ سوهاج، " سوهاج تفتح يدها لهم وتقديم كل الدعم والتيسيرات اللازمة لمشروعاتهم سواء في المناطق الصناعية، أو أي منطقة أخرى بالمحافظة.

إنشاء مدراس مهنية متخصصة بالتدريب المهني والصناعي بسوهاج

ولفت أبو الوفا، أنه تم الاتفاق مع مريم الضبع عضو المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمحافظة الإسكندرية، على إنشاء مدراس مهنية متخصصة بالتدريب المهني والصناعي بمحافظة سوهاج، خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بسوهاج.

في نفس السياق أعربت ريم صيام، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية عن امتنانها لدعوة الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا للمجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال بالمحافظات، كما أثنت علي نشاط المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة سوهاج برئاسة جيهان ربيع مؤكدة دعمها الكامل له منذ تدشينه في أبريل 2017.

وأشارت ريم أن غرفة سوهاج كان لها السبق في تشكيل أول مجلس اقتصادي لصاحبات السجلات التجارية في صعيد مصر، كما أن دعوة غرفة سوهاج جاءت لتتوج الجهود التي قامت بها المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال بالغرف التجارية خلال السنوات الماضية، على المستوى المحلي والدولي من أجل تعزيز دور صاحبات السجلات في السوق التجاري.

ومن جانبها، أثنت جيهان، ربيع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس لجنة سيدات الأعمال بالمجلس، وَوجهت الشكر للمجلسعلى الدعم الذى يقدمه لها لنجاح المجلس سواء بتنظيم دورات تدريبية فى مجالات ريادة الأعمال وتمكين المرأة.

وأكدت ربيع، أن المرأة في سوهاج لديها الكثير لتقدمه للمجتمع كما أنها حريصة على تواجدها داخل مجتمع الأعمال بقوه خلال الفترة المقبلة.



شارك بالحضور، رؤساء المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالمحافظات، منهم الهام عبد العزيز عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية التجارية ورئيس مجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالشرقية، وعضو مجلس سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، وسناء نصر عضو المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالشرقية، نشوي جمال عضو مجلس سيدات أعمال اسكندرية، إيمان منير، عضو مجلس أعمال سيدات اسكندرية، مني الصحن عضو المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالإسكندرية، دعاء قنديل رئيس مجلس سيدات الأعمال بغرفة البحيره، ناهد وشاحي، رئيس مجلس سيدات أعمال قنا.