الخميس 29 فبراير 2024
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حوادث

تفاصيل حجز 5 متهمين متورطين في مقتل الخواجة حسني الخناجري

الخواجة حسني الخناجري
الخواجة حسني الخناجري

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الخميس، حجز 5 متهمين 24 ساعة على ذمة قضية مقتل الخواجة حسنى الخناجري في بولاق أبو العلا.

وتبين أن المتهمين خضعوا للتحقيق مساءًا وتم حجزهم لليوم لاستكمال التحقيق.

وتبين أن المتهم تواجد لشراء مصوغات واستمر تواجده لساعات، لافتين إلى وجود عامل بمحل طلب منه المتهم شراء سجائر له، وبمجرد مغادرته المحل تعدى على المجنى عليه وضربه بآلة حادة على رأسة واستولى على مشغولات ذهبية وموال وفر هاربا.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بتعرض محل مصوغات ذهبية لسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل “ ح. ا ”.

وتبين سرقة «4 غويشة أطفال عيار 18 کونش سادة 4 جرام في الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة في حدود 10 جرام تقريبا مقاس 22 - 2 غويشه مقاس 20 عيار 21 لوجو NA الواحدة حوالي 10 جرام - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالي 4 جرام - 4 سلسلة بتعليقة الأولى عين حورس بتعليقه نفرتيتي 12 جرام - 2 سلسلة شاوبر 8 جرام تعليقه الله أكبر عيار 18 - سلسلة حمصة عيار 18 حوالي 6 جرام حلق سيجارة سادة حوالي 8 جرام عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبا - سبيكة وزن 5 رام شركة بيتي سي عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرام شركة بيتى سي عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرام شركة بيتى سي عيار 21 - سبيكه جولي وزن 2.5 جرام عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقه وزن 6 جرام ونصف عيار 18 ».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بقتل جواهرجى بولاق أبو العلا بالاشتراك مع زوجته وشقيقه وطليقته وآخر وتم اقيتادهم الى القسم وتم إحالتهم الى النيابة المختصة.

بولاق أبو العلا قضية الخواجة حسني الخناجري حجز شراء مصوغات آلة حادة غويشة أطفال

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