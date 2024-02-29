الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الولايات المتحدة تؤكد الحاجة لإيصال المزيد من المساعدات إلى شمال غزة

المساعدات
المساعدات

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الحاجة الملحة لتسهيل إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين لا سيما في شمالي قطاع غزة، من خلال طرق جديدة. 

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وذكر بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أن أوستن دعا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، إلى تقييم المفاوضات الجارية بشأن إطلاق المحتجزين لدى حركة "حماس". 


وأشار البيان، إلى أن الطرفين توافقا على ضرورة تمرير الكونجرس الأمريكي مشروع التمويل الإضافي الذي يتضمن تقديم مساعدات لإسرائيل.

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