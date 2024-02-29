ختام المشروع القومى لتأهيل وتدريب القيادات الطلابية بجامعة السويس

اختتمت فعاليات "المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية" بجامعة السويس، اليوم الخميس، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة"، برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس.



وأوضح رئيس جامعة السويس- في بيان- أن المشروع استمر على مدار الثلاثة أيام الماضية، حيث جرى تنظيم عدد من اللقاءات والمحاضرات والندوات لأعضاء الاتحاد الطلابي بالجامعة، بحضور د. هاني بهاء الدين منسق عام الأنشطة الطلابية، وجيهان وحيد مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والسادة مسئولي رعاية الطلاب بالجامعة ومختلف الكليات.



وأشار "حنيجل" إلى أن هذا البرنامج يعد إحدى آليات الدولة المصرية نحو توعية طلاب الجامعات بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، موضحًا أن المشروع يهدف إلى إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات، تشجيع شباب الجامعات على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، رفع روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات، إطلاع القيادات الطلابية على ما يدور بالساحة العالمية من موضوعات على رأسها الأمن القومي المصري والعربي، والجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.

وتضمنت فعاليات المشروع ورش عمل للجان الأنشطة الطلابية في كل كليات الجامعة في موضوعات "الأنشطة، اللائحة، التحول الرقمي، والحوكمة"، بالإضافة إلى التدريب على ورش عمل لجان الأنشطة في الجامعة.