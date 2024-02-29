الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق حول قصة عائلة ربى أبو جبة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في النيران الإسرائيلية العشوائية التي أدت إلى مقتل نصف أسرة في غزة، وذلك بعد نشر تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية، حول هذا الأمر يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال من شبكة سي إن إن: “إننا ندعو إلى إجراء تحقيق كامل في ما ورد"، وأضاف دوجاريك، أن الأمم المتحدة ليس لديها معلومات خاصة بها عن الحادث، لكن يجب التحقيق فيها، مكررا نداء الأمم المتحدة لإسرائيل للسماح لمزيد من الصحفيين في غزة.

وعبر مراجعة تفاصيل دقيقة وعددًا من الأدلة والصور والشهادات، يكشف تحقيق شبكة CNN كيف أدى القصف الإسرائيلي العشوائي إلى مقتل نصف عائلة في غزة خلال غارة جوية.

وقصة الفتاة ربى أبو جبة، البالغة من العمر 18 عامًا، كانت المفتاح لكشف الفظائع التي كانت مخفية في الظلام حتى اليوم، حيث أصيبت ربى في إحدى الهجمات، وقدمت القليل من الأدلة حول ما حدث لها ولعائلتها.

وقد تعقبت الشبكة الأمريكية، 7 ناجين، وجمعت مقاطع فيديو وصورًا عبر الأقمار الصناعية وبيانات صحفية عسكرية إسرائيلية - وتحققت من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي كما تحدثت مع خبراء المقذوفات والطب الشرعي - ما سمح  بجمع أحداث ليلة موت ورعب دموية وسط النيران العسكرية الإسرائيلية المكثفة والعشوائية، التي خلفت قتلى مدنيين.

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