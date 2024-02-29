عاجل.. نتنياهو يعتزم الموافقة على خطة لبناء 3000 وحدة سكنية بالمستوطنات

أفادت القناة الـ12 العبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوافق على خطة لبناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات معاليه أدوميم وكيدار وإفرات.

وكان وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطط لبناء نحو 3300 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الخطة التي أعلنتها إسرائيل الأسبوع الماضي لإضافة آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية كانت الدفعة الأخيرة التي جعلت إدارة بايدن تقول إن الخطة "لا تتسق" مع القانون الدولي.

وبدلًا من التقديم المصمم بعناية للسياسات وهو الأمر النمطي في واشنطن، قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا التحول في السياسة على سؤال في مؤتمر صحفي في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.

وقال بلينكن للصحفيين "السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة في إدارات جمهورية وديمقراطية على السواء تتمثل في أن المستوطنات الجديدة تضر بالتوصل إلى سلام دائم… ولا تتسق أيضًا مع القانون الدولي".