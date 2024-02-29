عاجل.. مقتل وإصابة 8 من الميليشيات الإيرانية فى القصف الإسرائيلى على دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل وإصابة 8 من الميليشيات الإيرانية جراء قصف إسرائيلي على مزرعة ومركز تدريب في ريف دمشق.

من جانبها، كشفت وزارة الدفاع السورية تفاصيل العدوان الغاشم على ريف دمشق حيث قالت "في حوالي الساعة 21:35 من مساء أمس شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وذكر الدفاع السورية في بيان صادر عنها، أن العدوان الإسرائيلي استهدف عددًا من النقاط في ريف دمشق، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان.

وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدو الإسرائيلي.

كما نفى البيان وقوع أي خسائر في الأرواح، مؤكدا أن الخسائر اقتصرت فقط على الماديات.