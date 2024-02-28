الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

للمرة الأولى.. رسالة حب بلغة الإشارة للجمهور من أبطال "عتبات البهجة"

عتبات البهجة
عتبات البهجة

شاركت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب، مقطع فيديو قصير ينتمي إلى فئة "الريلز" لأبطال مسلسل  عتبات البهجة  المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

رسالة بلغة الإشارة من أبطال مسلسل عتبات البهجة 

وبعث أبطال مسلسل  عتبات البهجة  برسالة حب جاءت بلغة الإشارة إلى الجمهور من الصم والبكم، ليكون هذا العمل الفني الذي يبعث برسالة بلغة الإشارة في الماراثون الرمضاني لأول مرة، والعمل من بطولة الفنان يحيي الفخراني وجومانة مراد وتحت قيادة مجدي أبو عميرة.

وظهر في الفيديو الذي نشرته شركة العدل جروب عبر موقع "فيسبوك"، عدد كبير من النجوم المشاركين في المسلسل من بينهم "يوسف عثمان، والنجم الكبير صلاح عبد الله"، وعدد كبير من النجوم.

https://www.facebook.com/reel/240816595774440

تفاصيل أحداث وقصة مسلسل عتبات البهجة 2024

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، فى إطار اجتماعي مليء بالبهجة والمواقف الكوميدية ويجسد "الفخراني" خلال العمل، شخصية بهجت الأنصاري، "يوتيوبر" يقدم محتوى على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ويحمل اسم "عتبات البهجة"، عقب إحالته للمعاش، ليتصدى لكل الأمور السلبية التى تواجهه، خاصة بعد وفاة زوجته ومعيشته بمفرده، في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي من خلالها يسعى لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، أبرزها الأسباب التى تتسبب فى حدوث الفجوة بين الآباء والأبناء، وغيرها.

مسلسلات رمضان 2024..رسالة حب بلغة الإشارة من أبطال "عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024.. أسرار مسلسل عتبات البهجة والقنوات الناقلة

أبطال مسلسل عتبات البهجة 2024

عتبات البهجة 2024 يشارك فى بطولته أمام النجم يحيى الفخرانى، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ليلى عزالعرب، هنادي مهنا، جومانا مراد، سماء إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، مصطفى عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، علاء مرسي، هشام إسماعيل، بسنت احمد أبو باشا، بوسي الشامي، علاء زينهم، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.

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