الأربعاء 28 فبراير 2024
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اقتصاد

سمو العقارية السعودية وحسن علام العقارية المصرية توقعان مذكرة تفاهم بتنسيق من أدير العالمية لتأسيس شركة تطوير عقارى فى السعودية

جريدة الدستور

في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال التطوير العقاري وقعت شركة سمو العقارية السعودية وشركة حسن علام العقارية المصرية مذكرة تفاهم.
تم هذا التوقيع من خلال شركة "أدير العالمية مصر" التابعة لمجموعة "أدير القابضة وسمو القابضة" باعتبارها نافذة لتبادل الخبرات بين السوق المصري والسوق السعودي والأسواق العالمية وبوابة للحصول على أفضل العروض الاستثمارية، فضلًا عن تسهيل الشركة لعملية الاستثمار في الأسواق المستهدفة، ويرجع ذلك إلى تنوع الخدمات التي تتميز بها الشركة كونها في الأساس مزود للحلول العقارية المتنوعة بوابة لتبادل الاستثمارات والخبرات العقارية بين الأسواق المختلفة.
وقد مثَّل شركة "سمو العقارية" في توقيع العقد، المهندس جار الله بن محمد أل عمره، الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية، بينما مثَّل شركة "حسن علام العقارية" المهندس محمد مدحت علام، الرئيس التنفيذي للشركة.
وتتيح هذه المذكرة فرصة التعاون بين الشركتين لتأسيس شركة مشتركة، تُعنى بتطوير مشاريع عقارية نوعية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
من جانبه، أكد المهندس جار الله بن محمد أل عمرة، الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية، أهمية التعاون الإقليمي في تحقيق أهداف التنمية، مضيفًا: "نحن على ثقة أن هذا التحالف سيعزز قدرتنا على تقديم مشاريع نوعية ومستدامة تلبي تطلعات عملائنا في المملكة العربية السعودية ومصر".
بدوره، أشار المهندس محمد مدحت علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام العقارية، إلى أن هذا التعاون سيسهم في دعم القطاع العقاري في البلدين، وسيفتح آفاقًا جديدة لتنمية مستدامة.
قال المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية مصر، أن هذه الشراكة فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل القطاع العقاري في مصر والسعودية، معبرا عن سعادته بالاتفاق الجديد الذي من المتوقع أن يسهم فى تعزيز الاستثمارات في الأسواق المختلفة بالقطاع العقاري.
وتعتبر هذه الخطوة إضافة إيجابية إلى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز الاستثمارات في قطاع التطوير العقاري وتحقيق مشاريع نوعية تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية وتقديم منتجات عقارية نوعية ومميزة.

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