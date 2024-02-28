"مكناش قاصدين نقتله".. اعترافات تفصيلية للمتهمين بقتل "عامل رخام" فى البساتين

"مكناش قصدين نقتله هي كانت خناقة علشان بيتاجر في المخدرات".. بهذه الكلمات أدلى المتهمون بقتل شاب أمام القهوة التي يعملان بها في منطقة البساتين باعترافات تفصيلية.

اعترافات المتهمين

وقال المتهمون إنهم اعتادوا مؤخرًا رؤية المجني عليه يبيع المخدرات أمام المقهى وهذا أزعج العديد من روادها، وبدأت الزبائن تخاف من أن يتم الاشتباه فيهم بسببه فطلبوا منه عدة مرات عدم الوقوف أمام المقهى، ولكنه رفض ويوم الواقعة تشاجروا معه لنفس السبب، فكان سيتعدى عليهما بسلاح بحوزته فقيدوه وأخذوا منه السلاح وطعنوه به حتى سقط على الأرض وتوفى.





مناظرة جثة المجني عليه

وجاء في مناظرة النيابة لجثة الضحية أنه لشاب في منتصف العقد الثالث من العمر مصاب بثلاث طعنات نافذة في الجسم تسببت في تهتك في الأجهزة الحيوية بالجسم، وتسببت في نزيف دموي غزير أسفرعن هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.



وعلى إثر ذلك قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان حول الواقعة، وحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.





بلاغ قسم شرطة البساتين

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة البساتين من أحد المستشفيات باستقبال الشاب نور، 23 عامًا، متوفى إثر مشاجرة مع جيرانه، وتبين أنه تُوفي خلال إسعافه.



على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين أن المجني يدعي «نور.م»، «عامل رخام» 23 عامًا، ونشبت مشاجرة بينه وبين المتهمين بالأسلحة البيضاء أدت لإنهاء حياته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.