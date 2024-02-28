من أول الصفر.. "المتحدة" تطلق بودكاست عمرو منسى قريبًا

دعمًا لتقديم محتوى يتناسب مع الشباب شكلًا ومضمونًا، تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قريبًا موسمًا من حلقات "البودكاست" التي يقدمها رائد الأعمال عمرو منسي، في إطار إستراتيجية "المتحدة" للتحول الرقمي وتدعيمًا لمشروعها الجديد لتقديم أكبر بودكاست عربي.

وتأتي هذه الحلقات بعنوان "من أول الصفر" وفيه يتناول قصص نجاح رواد الأعمال بشكل إنساني جذاب يعتمد على إبراز أهم المحطات المفصلية في حياتهم، خاصة في مرحلة البدايات، وذلك ضمن سياسة الشركة التي تتبنى استراتيجية جديدة لمخاطبة مختلف شرائح المجتمع المصري، والأجيال الجديدة على وجه الخصوص.

ويستعرض "منسي" في حلقات البودكاست العديد من التجارب العملية التي تبرز قيم الإصرار والإخلاص والرغبة الحقيقية في إثبات الذات، مؤكدًا أن هذه القيم هي التي تستطيع أن تحول هذه التجارب إلى قصة ملهمة تستطيع أن تبني مستقبل صاحبها، كما تستطيع أن تلهم الآخرين، وهو ما يبحث ورؤاه "منسي" عبر استقصاء حياة رواد الأعمال المتميزين وأصحاب المشاريع الخلاقة والأفكار التطويرية التي بدأت بفكرة صغيرة وحلم كبير، والوقوف على أهم المحطات التي مر بها أصحاب هذه التجارب واستعراضها في حوار واقعي وصادق.

كما يستعرض "منسي" في هذا البرنامج قصص رواد الأعمال لمعرفة روشتة النجاح والبعد عن شبح الفشل الذي يهدد كل مشروع جديد أو فكرة خلاقة.

وتأتي هذه الحلقات ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر "المتحدة" كل إمكاناتها الإعلامية لتقتحم عالم الديجيتال عبر التعاون مع أصحاب المحتوى المتنوع والتجارب الإعلامية الفارقة.

وتأتي حلقات عمرو منسي بما له من تجارب عملية مثمرة لتقديم جرعة تحفيزية للشباب وإلهام بتجارب حياتية جديدة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي، وستشهد الأيام القليلة القادمة إعلان العديد من المفاجآت في مشروع البودكاست.