الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن مناطق بالجيزة

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت  محافظة الجيزة قطع مياه الشرب، اليوم الأربعاء، عن عدد من المناطق، نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط الخط قطر 150 مم الذي تم تنفيذه بشارع الشهيد أحمد حمدي لخدمة مجمع المدارس الجارى تنفيذه والمناطق السكنية المحيطة.

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أن هذا الأمر  يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 28/2/2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 29/2/2024 لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي المنطقة المحصورة من المساكن حتى الشهيد أحمد حمدي بداية من شارع العشرين حتى كفرطهرمس.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات. 

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