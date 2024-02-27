عاجل| مصادر مصرية: القوات الجوية نجحت فى إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات شمال غزة

أعلنت مصادر مصرية رفيعة المستوي، عن نجاح القوات الجوية المصرية في إسقاط عشرة أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية نجحت في إسقاط عشرة أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن مصر أقامت جسرًا جويًا لإسقاط ٥٠ طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة، فيما تم إسقاط ٤٥ طنًا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين.