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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طن الذرة الخام بـ57 ألف جنيه.. أسعار الزيوت للجملة والقطاعي اليوم

الزيت
الزيت

يحرص الكثير من الأسر المصرية بشكل مستمر على معرفة أسعار زيت الطعام، اليوم الاثنين، لدى تجار الجملة وشهدت أسعار زيت الطعام حالة من الاستقرار  لدى التجار.

أسعار زيت الطعام اليوم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار زيت الطعام، اليوم الاثنين، 26 فبراير 2024، لدى تجار الجملة، التي شهدت عدد من الانخفاضات وقد خيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 65 و125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

شهد سعر طن زيت الذرة الخام، تراجعًًا 1000 جنيه في قيمته الشرائية، مسجلًا 57،000 جنيه للطن، ونزل سعر زيت الذرة المكرر، بمقدار 1000 جنيه، مسجلًا 73،000 جنيه للطن.

وشهد سعر طن زيت الصويا تراجعًا بنحو 2000 جنيهًا، في قيمته الشرائية، مسجلًا 70،000 جنيه للطن،وهبطت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، بنحو 1000 جنيه، لتسجل عند مستوى 72،000 جنيه للطن، وانخفض سعر طن زيت الأولين بنحو 2000 جنيه، في السوق المحلي عند 73،000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك 

وبلغ سعر زيت  ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت  ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت  "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ65 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر، منوهًا إلى أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، وبلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبًا منها 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

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