الإثنين 26 فبراير 2024
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عالم

عاجل.. تحقيق رسمى بعد فيديو واقعة "المتظاهر ولجام الفرس" فى إسرائيل

واقعة المتظاهر ولجام
واقعة المتظاهر ولجام الفرس في إسرائيل

أعلنت وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، فتح تحقيق في حادث ظهر فيه شرطي على فرس يضرب متظاهرا مناهضا للحكومة على رأسه باللجام، خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في تل أبيب، ليل السبت.

وفي اللقطة التي توثق الحادث، يمكن رؤية المتظاهر وهو يسقط على الأرض ممسكا برأسه من الألم، بينما كانت قوة من الشرطة على ظهور الخيل تتحرك وسط حشد من المتظاهرين.

وكان الحادث واحدا من عدة مظاهر للعنف خلال الاحتجاجات، التي شهدت أيضا قيام استخدام الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين للمرة الأولى منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فمن المقرر أن يتم التحقيق في "الضربة المؤلمة" من قبل وحدة التحقيقات الداخلية للشرطة التابعة لوزارة العدل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن "المتظاهرين تجاهلوا تحذيراتنا وأغلقوا الطرق واشتبكوا مع القوات، رغم جهود التفاوض المتكررة".

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