الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن الإسرائيلى بسبب العنف ضد الفلسطينيين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، بأن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على بن جفير أو عناصر من حزبه.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس إعلان عقوبات إضافية ضد مستوطنين هاجموا الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإنشاء نظام لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.

وقال بن جفير، في وقت سابق: "نحن نقدر أمريكا ولكننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها. أنا لا أستسهل الواقع المعقد الذي تواجهه إدارة بايدن في الكواليس".

وأضاف الوزير الإسرائيلي قوله: "أمريكا حليفتنا وصديقتنا، لكن يجب على إدارة بايدن التوقف عن الضغط علينا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

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