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مدير تحرير "الدستور" يوضح لـ"إكسترا لايف" تفاصيل الإفراج التدريجي عن السلع بالجمارك

أحمد عاطف - مدير
أحمد عاطف - مدير تحرير جريدة "الدستور"

أجرى الإعلامي محمد عبدالعال جولة داخل صالة تحرير “الدستور”، مساء الإثنين ضمن برنامج "صحافة لايف"، عبر شاشة إكسترا لايف لتقديم أبرز ما قدمته الجريدة المصرية قبل توزيع صفحاتها على القراء.

وتحدث عبدالعال مع الكاتب الصحفي أحمد عاطف، مدير تحرير “الدستور”، حول القرارات التي صدرت اليوم، عن مجلس الوزراء والتي تعد استجابة لما حدث قبل أيام من المشروع والشراكة العظيمة الخاصة بـ"رأس الحكمة"، وضخ 35 مليار دولار لمصر في الفترة المقبلة.

وأوضح أن قرار الحكومة بشأن الإفراج التدريجي عن السلع بالجمارك، طالب بحصر المنتجات أو البضائع المتواجدة في الجمرك، وحصر تمويلها حتى تدخل إلى الأسواق، وذلك سيعود على السوق من خلال توفير معروض أكبر من السلع، وسيحل أزمة الاستيراد بشكل كبير.

الدستور جريدة الدستور إكسترا لايف صحافة لايف الإعلامي محمد عبدالعال

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