الأمانة الفنية للحوار الوطني: مشروع تطوير رأس الحكمة "ناجح ومحترم"

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن أعضاء الحوار الوطني يمثلون اتجاهات سياسية واقتصادية متعددة، وقدموا التهنئة لمجلس الوزراء على الصفقة الناجحة "رأس الحكمة".

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز" إن هناك حالة من الارتياح ظهرت في اجتماع د.مصطفى مدبولي، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، موضحًا أن رئيس الحكومة مصمم على الاستفادة من الانطلاقة الاقتصادية، لإحداث إصلاحات هيكلية أعمق وأوسع في الاقتصاد المصري.

وأكد أن الصفقة ناجحة ومحترمة، ونأمل في استثمار أجنبي مباشر دائم داخل مصر، حيث أن الدولة المصرية تستحقه.

أشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أنه سيجري النظر لدراسة مقترحات هيكلية، تجعل مصر بعيدة عن الهزات التي من الممكن أن تحدث اقتصاديًا.