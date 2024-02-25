الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السفيرة الأمريكية بالقاهرة تزور جناح جامعة النيل في معرض EDUGATE التعليمي الدولي

ملتقي التعليم العالي
ملتقي التعليم العالي والتدريب

 

خلال جولتها التفقدية للنسخة الـ 14 من معرض EDUGATE التعليمي الدولي، زارت السيدة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، جناح جامعة النيل الأهلية، والتقت الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات بالجامعة.

وخلال زيارتها جناح جامعة النيل استمعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، إلى شرح مبسط من الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، عن كليات الجامعة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

وتطرق الحديث بين الجانبين عن أهم البرامج البحثية والطلابية والدراسية التي تجمع بين جامعة النيل وعدد من الجامعات الأمريكية، ومنها شراكة جامعة النيل مع جامعة ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الهندسة والعلوم التطبيقية، وبرنامج الدرجة المزدوجة (EMBA / MBA) ماجستير إدارة الأعمال الذي يجمع بين جامعة النيل وجامعة تينيسي في مارتن بأمريكا، والتطرق للحديث عن اكبر برنامج تبادل افتراضي في منطقة الشرق الاوسط مع جامعة جورجيا ستايت، كذلك الحديث عن البرامج المحتمل التوسع فيها مستقبلا.

وقال الدكتور وائل عقل، خلال حديثه مع السيدة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية،  أن جامعة النيل توفر لطلابها بيئة تعليمة بحثية علمية تساعدهم على الإبداع والابتكار كما أنها جامعة تضم هيئة تدريس ذات كفاءة عالمية ومعترف بهم دوليا، وتدعم الطلاب بأحدث التقنيات والمعرفة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم.

وأكد الدكتور وائل عقل، أن جامعة النيل من خلال مشاركتها المتميزة في معرض الجامعات الدولي EDUGATE تقوم بتقديم وتعريف كلياتها المتنوعة وتخصصاتها المختلفة وبرامجها العلمية والريادية ومجالات العمل لخريجيها داخل وخارج مصر، وأوجه التعاون الدولي للجامعة والمنح الكاملة أو الجزئية التي تقدمها الجامعة من خلال كلياتها الحالية (إدارة الأعمال، الهندسة والعلوم التطبيقية، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، إدارة الأعمال) وكلياتها المستقبلية.

كذلك إعلان الجامعة عن ٤ كليات جديدة ذات برامج مميزة في مجال الطاقة والبيئة والمياه والغذاء وعلم النفس والصحافة الرقمية وغيرها من البرامج المتقدمة ذات مجالات عمل مميزة للخريجين داخل وخارج مصر وكذلك الشراكات الدولية في هذه البرامج.

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جدير بالذكر أنه كان في استقبال السيدة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، من جامعة النيل الدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور عمرو صفوت، عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، والدكتور أحمد المهدي، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والدكتورة أسماء أبو شادي، وكيل كلية التكنولوجيا الحيوية، وچيلان حسن، نائب الرئيس الأكاديمي لشؤون الطلاب.

جدير بالذكر ان الجامعة خصصت الرابط https://www.nu.edu.eg/apply-now للحصول على كافة المعلومات الخاصة بالتقديم في الجامعة، كما ان هناك فريق متخصص من الجامعة في استقبال رواد المعرض والمنتدى للإجابة على كافة اسئلتهم والرد على تعليقاتهم.

 

 

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