"قومى البحوث" يطلق قافلة طبية مجانية لأهالى إمبابة بالجيزة

أطلق المركز القومي للبحوث قافلة طبية مجانية إلى منطقة إمبابة بالجيزة، استفاد من خدماتها الطبية 790 مواطنًا من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية، وذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وأشار د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز، في تصريح الأحد، إلى أن تلك القافلة تأتي انطلاقًا من الدور الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع في حل المشكلات المجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلًا لتوجيهات ومبادرات الرئيس السيسي.

وأوضح أن هذه القافلة تضمنت تخصصات (النساء والتوليد - الأمراض الباطنية وأمراض القلب)، مؤكدًا حرص المركز على تنظيم مثل هذه القوافل الطبية بشكل مستمر في مختلف المحافظات.

من جانبها، أوضحت د. نبيلة عبدالمقصود رئيسة لجنة التنمية المجتمعية والقوافل الطبية بالمركز، أن القافلة تضمنت العيادات المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومي للبحوث، إضافة إلى قيام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص وصرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز.