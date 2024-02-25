المؤبد لشقيقين بتهمة قتل شخص بسبب خصومة ثأرية في أسيوط

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد، و10 سنوات سجن مشدد لصديقهما؛ لقيامهم بإنهاء حياة شخص على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليه بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن.

تعود وقائع القضية رقم 5536 لسنة 2022 جنايات مركز ساحل سليم إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة من مستشفى ساحل سليم المركزي بوصول "مصطفى. ح. إ" جثة هامدة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات النقيب حسام عبد المنعم معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "رشوان. ف. م" وشقيقه "محمد" وصديقهم "أحمد. ع. م".

وأشارت التحريات إلى وجود خصومة ثارية بين عائلة المجني عليه والمتهمين على إثرها أعد المتهمين أسلحة نارية وتتبعوا خط سير المجني عليه وأثناء تواجده بالأرض الزراعية الخاصة به قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه مما أدى إلى وفاته.