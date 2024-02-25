الزمالك أمام بتروجت.. والأهلي مع الطلائع في نصف نهائي سوبر رجال الطائرة

تقام اليوم، الأحد، مواجهتا نصف نهائى السوبر المحلى لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، التى تستضيف النهائى أيضاً بعد غد الثلاثاء.



وتشهد هذه الدور مواجهتى الزمالك أمام بتروجت 6 مساءً، بينما يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش 8 مساءً.

ووافق الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة مؤخراً على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد فى أغسطس المقبل.

الأهلي والزمالك يتأهلان لنهائي كأس سوبر سيدات الطائرة



حجز الأهلي والزمالك بطاقتي نهائي كأس سوبر الكرة الطائرة للسيدات، وذلك بعد فوز الأهلي على الصيد بنتيجة 3-0 وبنفس النتيجة فاز الزمالك على سبورتنج في نصف النهائي .



وسيقام النهائي الذي سيشهد مواجهة قوية بين سيدات الأهلي والزمالك، يوم الإثنين المقبل على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد أعلن أمس طرح تذاكر مباريات كأس السوبر للسيدات والرجال عبر موقع تذكرتي.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت على نفس الصالة أيضا.

ونجح المنتخب الوطني للناشئات للكرة الطائرة في تحقيق الفوز على نظيره النمسا، في افتتاح مبارياته ببطولة إيطاليا الدولية الشتوية بمدينة فينسيا الإيطالية في الفترة من 22 فبراير إلى 25 من الشهر ذاته، والتي تعد من أقوى البطولات الأوروبية من حيث قوة المنتخبات المشاركة وضخامة التنظيم.

ويشارك في البطولة، المنتخبات المصرية للكرة الطائرة للناشئين أولاد وبنات تحت 17 سنة ، للعام الثاني على التوالي، وبمشاركة المنتخبات القومية الأساسية لدول إيطاليا وألمانيا واليابان والنمسا وكرواتيا والتشيك

وسلوفاكيا وأوزباكستان.

وافتتح المنتخب المصري للناشئات البطولة بالفوز على منتخب النمسا 2/0 بأشواط 25/17 و25/14 بينما خسر المنتخب المصري للناشئين بصعوبة، مباراته مع المنتخب الياباني بنتيجة 2/0 بأشواط 25/22 و 30/28.

وتواصل المنتخبات المصرية مشاركتها في البطولة وسط إصرار الجميع على الفوز بالبطولة استكمالًا لمسيرة إنجازات المنتخبات القومية المصرية في ظل دعم مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر.

ويرأس البعثة في إيطاليا الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد.