الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

توقيف لبنانيين بتهمة تهريب 146 لاجئا سوريا إلى قبرص

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أمرت محكمة في قبرص، يوم السبت، ببقاء رجلين رهن الاحتجاز لدى الشرطة لمدة ستة أيام للاشتباه في قيامهما بتهريب البشر.

وتم تعريف الرجلين بأنهما قائدا قاربين كانا يحملان 146 لاجئا سوريا ومهاجرا لبنانيا واحدا إلى الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهما مواطنان لبنانيان عمرهما 19 و21 عاما.

وبحسب الشرطة، قال اللاجئون أثناء الاستجواب إنهم غادرا مدينة طرابلس اللبنانية يوم الخميس 22 فبراير، ودفع كل منهم 2500 دولار مقابل مكان على متن القاربين.

طاصرا.

ورصدت الشرطة السفينتين بعد ظهر السبت قبالة كيب غريكو في الطرف الجنوبي الشرقي للجزيرة.

وتم اصطحاب جميع المهاجرين إلى الشاطئ ونقلهم بعد ذلك إلى مركز استقبال المهاجرين خارج العاصمة نيقوسي

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