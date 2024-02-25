الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأمريكى: الحوثيون سيتحملون عواقب هجماتهم

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

علّق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت على ضربات أمريكية بريطانية مشتركة طالت 18 هدفا للحوثيين في اليمن.

 

وقال أوستن في بيان إن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم".

 

وأضاف "سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضرارا بيئية، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".

 

وأعلن "البنتاجون" تنفيذ القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على 18 هدفا للحوثيين في اليمن.

 

وأفاد "البنتاجون" بأن "الضربات الضرورية والمتناسبة استهدفت على وجه التحديد 18 هدفا للحوثيين في ثمانية مواقع في اليمن"، من بينها منشآت تخزين أسلحة ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومروحيات.

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