عاجل.. مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى جلبون شرق جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، قرية جلبون شرق جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية وأعاقت تحركات المواطنين بعد إحتجاز شاب ما أدى إلى إندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت قرى بيت قاد، وفقوعة، ودير غزالة، وعرانة، وعربونة وشنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها العسكرية في شوارع القرى ونصبت حواجز متنقلة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا بالقرب من بلدة عرابة جنوب جنين وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.