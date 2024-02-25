الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى: قدمنا لأوكرانيا مساعدات بأكثر من 130 مليار يورو

رئيس المجلس الأوروبى
رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل

أعلن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبى قدم لأوكرانيا مساعدات بأكثر من 130 مليار يورو منذ 24 فبراير 2022.

وقال لقناة "رادا" التلفزيونية: "لقد قدمنا 82 أو 83 مليار يورو لدعم أوكرانيا، كما تضمنت الحزمة الإضافية من المساعدات المالية الكلية 50 مليار يورو أخرى".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى سيواصل تقديم الدعم المالى لأوكرانيا على أساس منتظم.

وصرح ميشيل فى وقت سابق بأن دول الاتحاد الأوروبى أقرت برنامجا طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو يمتد حتى نهاية عام 2027.

ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو منها لنظام كييف كقروض ائتمان، و17 مليار يورو "على شكل منح"، أى هبة، وهذا البرنامج بالذات كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ميزانية الدولة الأوكرانية وتوفير أموال "للنفقات الجارية"، والتى تذهب كرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، ودفع معاشات التقاعد والتعويضات لأسر العسكريين الذين سقطوا فى الجبهة.

وبعد مرور عامين من الحرب، تعهد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأن تهزم أوكرانيا روسيا، فيما قال القائد الأعلى للجيش الأوكراني.

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