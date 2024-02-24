السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائبًا عن الرئيس السيسي.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية ليلة النصف من شعبان

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال احتفالية النصف من شعبان

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة عشاء اليوم السبت، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٥ هجريًا بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

وذلك بحضور د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود.محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، ود.محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، ود عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من كبار علماء الدين، والأجهزة التنفيذية.

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ليلة النصف الشعبان الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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