الرئيس المكسيكى فى ورطة بسبب رقم هاتف صحفية فى "نيويورك تايمز"

فتحت هيئة مكلفة بحماية البيانات في المكسيك، تحقيقًا بعدما كشف الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور علنًا رقم صحافية في "نيويورك تايمز"، يشتكي من تحقيق لها ربط مقربين منه بأوساط الاتجار بالمخدرات.

وخلال مؤتمره الصحفي الاعتيادي الذي نقله التلفزيون كشف أوبرادور عن رقم هاتف الصحافية ناتالي كيتروف.

وإثر ذلك أعلن المعهد الوطني للشفافية والاطلاع على المعلومات وحماية البيانات الشخصية في بيان أنه فتح تحقيقًا يهدف إلى معرفة إن كان كشف رقم الهاتف يشكل "انتهاكًا للمبادئ والواجبات الواردة" في القانون المكسيكي حول حماية البيانات.

ونددت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية عبر منصة (إكس) بـ"تكتيك مثير للقلق وغير مقبول من مسؤول دولي في وقت تتنامى فيه التهديدات حيال الصحفيين".