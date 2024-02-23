الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

جوتيريش: يجب تقديم مرتكبي الانتهاكات المروعة في الحرب السودانية للعدالة

جوتيريش
جوتيريش

قال أنتوني جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب تقديم مرتكبي الانتهاكات المروعة في الحرب في السودان للعدالة.

وندد تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع بارتكاب انتهاكات وتجاوزات مروعة ضد السكان المدنيين في البلاد: "قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب وربما جرائم خطيرة أخرى بموجب القانون الدولي".

يستند التقرير المكون من 16 صفحة إلى مقابلات مع 303 من الضحايا والشهود، بالإضافة إلى تحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية التي تم جمعها بين 15 أبريل/ وديسمبر/ 2023.

الحرب في السودان 

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ويحمل التقرير ميليشا الدعم السريع  المسؤولية عن مقتل ما لا يقل عن 14600 مدني والتهجير القسري لأكثر من 8 ملايين شخص داخل السودان وكلاجئين في خمس دول مجاورة.

ويقول مؤلفو التقرير إن شدة الأعمال العدائية والافتقار الكبير إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان أمر مثير للقلق".

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان له يوم الجمعة: "منذ ما يقرب من عام الآن، كانت الروايات الواردة من السودان تتحدث عن الموت والمعاناة واليأس، كما أدى الصراع الذي لا معنى له وانتهاكات حقوق الإنسان إلى تفاقم الوضع". 

ويقول التقرير إنه منذ أن الحرب في السودان  ١٥ أبريل،  مع وقوع معظم الهجمات في العاصمة الخرطوم، فضلاً عن ولاية كردفان ودارفور.

منذ أبريل الماضي، انتشرت ادعاءات واسعة النطاق بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المناطق الساخنة المتأثرة بالنزاع.

يقول التقرير إنه حتى 15 ديسمبر، تلقى تقارير تفيد بأن ما لا يقل عن 118 شخصًا تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب  الجماعي ومحاولة الاغتصاب، من بينهم 19 طفلاً.

ويخلص التقرير إلى أن العديد من الضحايا تم الاتجار بهم "لغرض الاستغلال الجنسي والدعارة القسرية، من قبل طرفي النزاع والجماعات المتحالفة معهم، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي".

وقال سيف ماجانجو، المتحدث الإقليمي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الأطراف المتحاربة نهبت أيضًا الممتلكات، وجندت أطفالًا وانتهكت حقوق الإنسان لآلاف الأشخاص.

الحرب السودان الصراع ​أنطونيو جوتيريش 7 انتهاكات

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