سفير سلوفينيا بالقاهرة: إرسال 350 ألف يورو مساعدات عينية إلى الأردن لصالح غزة

أعلن سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك، أن بلاده أرسلت إلى الأردن، اليوم الجمعة، شحنة مساعدات عينية تبلغ 21 ألف طن بقيمة 350 ألف يورو، لصالح الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الصراع في غزة.

وقال سفير سلوفينيا بالقاهرة إن هذه المساعدات تأتي في إطار اتفاق التعاون الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء السلوفيني الدكتور روبرت جولوب والملك عبدالله الثاني ملك المملكة الهاشمية الأردنيّة، مما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وأوضح أن سلوفينيا منذ بداية النزاع في قطاع غزة زادت من دعمها المالي بشكل كبير لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وبرنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بتقديم مساعدات عينية، مؤكدا استمرار سلوفينيا في دعم وكالة "الأونروا".

طائرة مساعدات سلوفينية تصل إلى الأردن لإرسالها إلى غزة

كما وصلت إلى مطار "ماركا" العسكري الأردني، مساء الجمعة، طائرة عسكرية سلوفينية من نوع (C17) تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية؛ لإرسالها إلى قطاع غزة.

وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى المطار السفير السلوفيني في مصر ساشو بودلسنيك، والقنصل السلوفيني الفخري في عمّان علي حيدر مراد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية في مساندة الأهل في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة عليه، وتأكيدًا على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين، وتعبيرًا عن قيمة التضامن والتآزر الذي يكنه الشعب السلوفيني للشعب الفلسطيني.