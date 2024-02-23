الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حمزة نمرة وأحمد شيبة.. تعرف على أبرز مطربي تترات مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

تحظى تترات مسلسلات رمضان 2024 بالاهتمام الكبير وتعتبر من ضمن عوامل نجاح المسلسل من عدمه، ويتنافس هذا العام في شهر رمضان عدد من نجوم الغناء الكبار أمثال حمزة نمرة ومطرب الشعبيات أحمد شيبة، وغيرهم من المطربين الذين سنذكرهم خلال هذا التقرير، كما يغيب فنانين عن مشاركتهم في تترات رمضان بينما تحدث المفاجأة بظهور عناصر شابة لأول مرة على شاشات الشركة المتحدة.

مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ويشهد شهر رمضان ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تُذاع على الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

إليكم قائمة نجوم الغناء المشتركين في تقديم تترات رمضان 2024، وأبرز المطرب حمزة نمرة، والفنان أحمد شيبه إليكم التفاصيل:

مسلسل سر إلهى

يشارك المطرب حمزة نمرة في أداء أغنية تتر مسلسل سر إلهى للفنانة روجينا والذي يعرض في رمضان 2024 في إطار مثير ومشوق، ويعرض على إحدى قنوات المتحدة، وهو من بطولة عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة روجينا والفنان محمد ثروت.

مسلسل حق عرب

يشارك مطرب المهرجانات أحمد شيبة في تتر مسلسل حق عرب، بطولة أحدم العوضي والذي يُنافس به في السباق الرمضاني 2024 المقبل 2024، حيث يفصلنا أيام قليلة على مشاهدة العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر

تشارك فرقة مسار إجباري في تقديم تتر المسلسل، من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في سباق دراما مسلسلات رمضان 2024 بطولة أحمد داش وعصام عمر، وتدور أحداث المسلسل حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء.

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