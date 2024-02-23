وزير الرياضة: القيادة السياسية سعت لدعم الشباب ووضعهم فى مقدمة الأولويات

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعت لدعم الشباب ووضعهم في مقدمة الأولويات، واستثمرت في قدراتهم وطاقاتهم، التي أسهمت في تنمية المجتمع.

وأشار إلى أهمية التواصل بين الشباب المصري مع نظرائهم في مختلف دول العالم، قائلًا: "نسعى لإعداد وتكوين شباب مصري يكونون سفراء ويعطون صورة ذهنية كقوة ناعمة لمصر، كونوا منحازين لبلدكم وثقافتها".

جاء ذلك خلال لقائه بالوفد الشبابي المُشارك في المهرجان العالمي للشباب في روسيا في دورته الـ 20، والذي يُنظم خلال الفترة من "1-7" مارس 2024 بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

ونوه الدكتور أشرف صبحي، إلى دعم الوزارة لكل حراك شبابي على كل المستويات منوها بالمبادرات التي تتم ضمن استراتيجية وطنية للنهوض بالشباب المصري في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار، متسلحين بالعلم والفكر لمجابهة كل التحديات العالمية.

وأوضح أن المهرجان في نسخته 2024 يهدف إلى بناء جسور التواصل بين الشباب، وبناء علاقات الثقة بين الشباب من أنحاء العالم، وإيجاد رؤية موحدة لدي شباب العالم حول مستقبل البشرية والتمسك بلغة السلام وإعلاء مبادئ جميع الصداقة والتضامن بين الشعوب.

وأشار الوزير أن هذا المهرجان يُعد فرصة حقيقية للشباب المصري للتفاعل مع الشباب من جميع أنحاء العالم، وتبادل الأفكار والمعارف والخبرات في مجالات مختلفة، مثل الثقافة والفنون والتكنولوجيا والعلوم والرياضة، فضلًا عن تعزيز التفاهم العالمي علي المستوي الشبابي، ويعمل علي توطيد أواصر التعاون فى مجالي الشباب والرياضة مع كل الدول فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

تطوير برامج التبادلات الشبابية مع مختلف الدول

وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير برامج التبادلات الشبابية مع مختلف الدول بالشكل الذى يُسهم فى تعميق العلاقات الشبابية، وتعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع مختلف الدول الشقيقة، وتبادل الثقافات بين الشباب المصرى ونظرائهم مع مختلف الدول، ونقل التجربة المصرية فى تدريب وتمكين وتنمية مهارات الشباب.

جاء اللقاء بحضور السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إسماعيل الفار مساعد الوزير والمشرف علي قطاع الشباب، والدكتور محمد سليم الخبير الإقتصادي، وأيضًا اللجنة التحضيرية برئاسة المهندس أحمد براني مساعد رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وعضوية الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة مقررًا للجنة، وشريف جاد، رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية أمينًا عامًا، والدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي منسقًا مع الأحزاب المصرية، مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر.

ويُشارك في المهرجان 20 ألفا من الشباب يمثلون ١٨٧ دولة وتتاح الفرصة للشباب بالمشاركة من سن 18 إلى 35 سنة.

وتشمل فعاليات المهرجان أنشطة ثقافية ورياضية وتعليمية وحفلات موسيقية وعروضًا مسرحية وورشا مختلفة في موضوعات العمل التطوعي والتنمية المستقبلية للشباب وتطوير الحركة الشبابية بمشاركة متخصصين في العلاقات الدولية وريادة الأعمال وفي العلوم والثقافة والرياضة والإعلام ؛ ويهدف المهرجان إلى إيجاد رؤية موحدة لدي شباب العالم حول مستقبل البشرية والتمسك بلغة السلام وإعلاء مبادئ الصداقة والتضامن بين الشعوب.

وكانت اللجنة المنظمة قد اختارت 6 لغات للمهرجان وهي الروسية والعربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية.