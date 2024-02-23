الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مدبولى: نحن على خطوات قليلة جدًا من إتمام الاتفاق مع الصندوق والبنك الدولى

مؤتمر اطلاق مشروع
مؤتمر اطلاق مشروع رأس الحكمة

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع رأس الحكمة بحجم الاستثمارات التي ستكون موجودة سيعمل على خلق ملايين من فرص العمل، فنحن نحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة كل عام؛ لذلك نحن بحاجة إلى تكرار مثل هذه المشروعات"، إضافة إلى أن مثل هذه المشروعات تعمل على وضع مصر على خريطة السياحة العالمية ونضمن أن تكون السياحة مصدرا دائما ومستداما للعملة الأجنبية في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الصفقة تتم في إطار القوانين المصرية بمعنى أن شركة أبوظبي التنموية القابضة جاءت لتستفيد من قوانين الاستثمار والحوافز، التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين، لافتا إلى أن الدولة المصرية خلال العامين الماضيين صنعت نقلة نوعية كبيرة جدًا في تحسن مناخ الاستثمار، حيث تم تغيير وعمل تعديلات تشريعات كثيرة وأولينا أولوية كبيرة لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضي وإصدار مجموعة من الحوافز، مؤكدا أن المستثمر المحلي له نفس الأهمية للدولة المصرية، مثل المستثمر الأجنبي.

مشروع رأس الحكمة

وشدد الدكتور مدبولي على أنه تم التركيز في البعد الاستثماري للخطة المالية الجديدة على فقط قطاعي الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة الذي يخدم 60 مليون مواطن ويعتبر من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لذلك قطاعي الصحة والتعليم ومع توفير الموارد سيكون المستفيد الأكبر.

مصر تتمتع بسواحل كبيرة جدًا سواء على البحر الأحمر أو المتوسط

وأوضح أن مصر تتمتع بسواحل كبيرة جدًا، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، ونحن نرسي بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية وغير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر يريد تكرار نفس النموذج، لأنه يحقق استفادة مشتركة، منوهًا بأن مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن والتجمعات، سواء على ساحل البحر المتوسط أو الأحمر التي من شأنها أن تكون تكرارا لمثل هذه النوعية من المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المشروعات تقوم الدولة المصرية بتحضيرها ليتم طرحها طرحا عالميا وكلها من مشروعات العيار الثقيل وعلى نفس مستوى مشروع "رأس الحكمة".

txt

صفقة رأس الحكمة.. 35 مليار دولار تنقذ الاقتصاد المصري وتقضي على الدولار الأسود

txt

تحديث لحظي أسعار الذهب في مصر.. هبوط بعد صفقة رأس الحكمة

وقال رئيس الوزراء "كانت هناك لقاءات على هامش قمة دبي للحكومات مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي وكل شركاء التنمية ونحن على خطوات قليلة جدا من إتمام الاتفاق مع الصندوق ومع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهذا من شأنه، بالإضافة إلى هذه الصفقة أن يوفر القدر الكافي من العملة للدولة المصرية حتى نتجاوز هذه الأزمة وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تواجهنا".

رأس الحكمة رئيس مجلس الوزراء ملايين من فرص العمل أبوظبي التنموية 60 مليون مواطن

مواد متعلقة

صفقة رأس الحكمة.. 35 مليار دولار تنقذ الاقتصاد المصري وتقضي على الدولار الأسود

5 عوامل جعلت "رأس الحكمة" مستقبل الاستثمار السياحي في مصر

الأكثر قراءة

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

هزة عنيفة للسوق السوداء| الدولار يتراجع 10 جنيهات.. والذهب ينخفض 250 جنيهًا

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ماذا بعد الصفقة الكبرى؟.. اقتصاديون لـ"الدستور": رسالة ثقة ونجاح كبيرة للاقتصاد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة