مدبولى: نحن على خطوات قليلة جدًا من إتمام الاتفاق مع الصندوق والبنك الدولى

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مشروع رأس الحكمة بحجم الاستثمارات التي ستكون موجودة سيعمل على خلق ملايين من فرص العمل، فنحن نحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة كل عام؛ لذلك نحن بحاجة إلى تكرار مثل هذه المشروعات"، إضافة إلى أن مثل هذه المشروعات تعمل على وضع مصر على خريطة السياحة العالمية ونضمن أن تكون السياحة مصدرا دائما ومستداما للعملة الأجنبية في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الصفقة تتم في إطار القوانين المصرية بمعنى أن شركة أبوظبي التنموية القابضة جاءت لتستفيد من قوانين الاستثمار والحوافز، التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين، لافتا إلى أن الدولة المصرية خلال العامين الماضيين صنعت نقلة نوعية كبيرة جدًا في تحسن مناخ الاستثمار، حيث تم تغيير وعمل تعديلات تشريعات كثيرة وأولينا أولوية كبيرة لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضي وإصدار مجموعة من الحوافز، مؤكدا أن المستثمر المحلي له نفس الأهمية للدولة المصرية، مثل المستثمر الأجنبي.

مشروع رأس الحكمة

وشدد الدكتور مدبولي على أنه تم التركيز في البعد الاستثماري للخطة المالية الجديدة على فقط قطاعي الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة الذي يخدم 60 مليون مواطن ويعتبر من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لذلك قطاعي الصحة والتعليم ومع توفير الموارد سيكون المستفيد الأكبر.

مصر تتمتع بسواحل كبيرة جدًا سواء على البحر الأحمر أو المتوسط

وأوضح أن مصر تتمتع بسواحل كبيرة جدًا، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، ونحن نرسي بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية وغير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر يريد تكرار نفس النموذج، لأنه يحقق استفادة مشتركة، منوهًا بأن مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن والتجمعات، سواء على ساحل البحر المتوسط أو الأحمر التي من شأنها أن تكون تكرارا لمثل هذه النوعية من المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المشروعات تقوم الدولة المصرية بتحضيرها ليتم طرحها طرحا عالميا وكلها من مشروعات العيار الثقيل وعلى نفس مستوى مشروع "رأس الحكمة".

وقال رئيس الوزراء "كانت هناك لقاءات على هامش قمة دبي للحكومات مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي وكل شركاء التنمية ونحن على خطوات قليلة جدا من إتمام الاتفاق مع الصندوق ومع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهذا من شأنه، بالإضافة إلى هذه الصفقة أن يوفر القدر الكافي من العملة للدولة المصرية حتى نتجاوز هذه الأزمة وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تواجهنا".