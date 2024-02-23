عاجل.. الاحتلال يخطر بهدم منزلين وتدمير شبكة كهرباء جنوب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، بهدم منزلين وبئر للمياه، وتدمير شبكة كهرباء، في تجمع "خلة الفرا"، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية لوكالة"وفا" الفلسطينة، أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع "خلة الفرا"، غرب يطا، المحاذي لمستعمرة "عتنائيل"، وأخطرت بهدم منزلين للمواطن أحمد إبراهيم عليان، وبئر مياه للمواطن إياد رشيد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أخطرت، كذلك، بتدمير شبكة الكهرباء الخاصة بتجمع "خلة الفرا" التي يبلغ طولها نحو كيلو متر، وتزود ما يقارب 35 منزلا بالكهرباء، تؤوي ما بين 150-200 مواطن.