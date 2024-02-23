يوسف زيدان لـ"الشاهد": الديمقراطية الحديثة هى من أتت بـ"هتلر"، و"محمد مرسى"

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن الديمقراطية في بلادنا، كنا سمعنا عنها لأول مرة في كتاب لأفلاطون، اسمه الجمهورية، وهو أول نص في فلسفة السياسية في التاريخ الإنساني، قال إن الديمقراطية أسوأ أنظمة الحكم.



وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامى الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»،: "لأنها تجعل القرار يتخذ على يد الغوغاء وبلغة أفلاطون "الديماجوجين"، بالإضافة إلى أن نتائج العملية لأن الديمقراطية الأثينية هي من قتلت سقراط ولان الديمقراطية الحديثة هي من أتت بهتلر ومحمد مرسي".



وتابع: "وبالتالي القول المطلق بأن الديمقراطية هي السبيل يحتاج مراجعة، ولكن سألتني عن رأيي أن أنسب نظام لهذه المنطقة من العالم هو النظام الذي يسمى في فلسفة السياسة اليونانية النظام الأولجراكي وبالعربي "الصفوة" وليس "أهل الحل والعقد".



وواصل: "كلمة أهل الحل والعقد هو مفهوم وهمي، اقترح دينيا، والناس تداولته ويعود لأهل الحل والعقد، انا بدور عليهم في التاريخ مش بلاقيهم".



واستطرد: "عبدالملك بن مروان واللي هد الكعبة مرتين، مين أهل الحل والعقد اللي كانوا وقتها، قطز وبيبرس ومحمد علي، فين أهل الحل والعقد وقتها".

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.