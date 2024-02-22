وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

أعلنت وكالة فيتش، انخفاض التصنيف الائتماني لإسرائيل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

تراجع تصنيف إسرائيل

وكانت قد أعلنت أيضًا وكالة فيتش من قبل عن انخفاض التصنيف الاقتصادي الأمريكي، حيث قال ريتشارد فرنسيس كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب التي ظهرت جلية خلال أحداث السادس من يناير، وهي أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

أسباب تراجع التصنيف الائتماني الأمريكي

وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت فيتش تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.