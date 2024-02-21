الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اتفاقية تعاون بين "صان مصر" و"Siemens" لتقديم الحلول الذكية 

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركة صان مصر، وشركة Siemens العالمية لتقديم الحلول الذكية لترشيد الطاقة ضمن فاعليات مؤتمر إيجبس 2024.

الصناعات الرقمية بالشرق الاوسط

وقع الاتفاقية المهندس خالد إبراهيم رئيس شركة صان مصر والمهندس محمد خليفة العضو المنتدب للصناعات الرقمية بشركة Siemens للصناعات الرقمية بالشرق الأوسط ووائل عمر المدير العام التنفيذي للشركة.
ويأتي التوقيع في إطار السعي المستمر لصان مصر لتطوير الخدمات التي تقدمها ضمن منظومة صناعة البترول في مصر أو عبر مواقع عملها خارج مصر والتي تأتي كذلك ضمن استراتيجية ورؤية وزارة البترول والثروة المعدنية ورسم خريطة طريق للتحول الرقمي وتنمية مهارات الكوادر البشرية في مجالات التحول الرقمي واستمرار للنجاح الذي يحققه تعظيم الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة الأنشطة البترولية منذ عام 2016 مع انطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول واستغلال كافة الأفكار والحلول التكنولوجية الحديثة للاستفادة منها في تنفيذ وتشغيل المشروعات البترولية والتي تمثل نقلة نوعية للقطاع وجهود قطاع البترول لتحقيق الاستفادة من الرقمنة في إدارة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستفادة من التطبيقات الرقمية في مجال متابعة الانبعاثات وأنشطة معالجة المياه.


وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للصيانة (صان مصر) وDNV العالمية للتعاون في مجال إصدار الشهادات الخاصة بالحد من انبعاثات غاز الميثان والغازات المصاحبة، وذلك ضمن أهداف استراتيجية ورؤية الوزارة نحو خفض الانبعاثات الكربونية والحد من انبعاثات الغازات المستمرة وتضمن المذكرة التعاون في مجال التفتيش والمراجعة وإصدار الشهادات الخاصة بالحد من انبعاثات غاز الميثان والغازات المصاحبة وكفاءة وتحسين استخدام الطاقة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للحفاظ علي البيئة والعمل علي دعم الخطة الخاصة بخفض الانبعاثات والتكامل لتقديم الخدمة لشركات قطاع البترول الشقيقة لدعم تنفيذ تلك التوصيات على أكمل وجه.

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وقع المذكرة المهندس خالد إبراهيم رئيس شركة صان مصر والمهندس هشام الجرواني نائب رئيس شركة DNV بشمال أفريقيا.

وزير البترول صان مصر مذكرة تفاهم Siemens العالمية المهندس خالد ابراهيم

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