الأربعاء 21 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

«الشرقاوي»:  BRICS تعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في مجال تجارة الحبوب

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي

أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة، أن متلقي أجهزة المنافسة لدول الـ" البريكس " الذي تستضيفه مصر اليوم الأربعاء، وغدا الخميس يعزز التعاون مع مجموعة دول الـ BRICS ومنظمات التجارة العالمية لتحقيق الشفافية والاستقرار والعدالة في تجارة الحبوب العالمية، كما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

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وأضاف يسري الشرقاوي في تصريح خاص للدستور، أن دعوة مصر لاستضافة المتلقي تعزز الشفافية والتعاون في تجارة الحبوب وتشجع على إقامة قواعد جديدة وعادلة للتجارة  العالمية، كما  تسعى BRICS أيضًا لتعزيز التحالفات والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يتعلق بتجارة الحبوب.

وأوضح الشرقاوي، أن التعاون بين البريكس والمنظمات الدولية الأخرى من خلال الحوار والمشاركة في المنتديات والاجتماعات الدولية. يتم تبادل المعلومات والخبرات والأفكار بين الأطراف المعنية لتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بتجارة الحبوب وتقليل الممارسات الاحتكارية.

ونوه أن البريكس لها منصة خاصة بها تعرف باسم "منصة تبادل المعلومات حول الأسواق الزراعية AMIS تهدف لتعزيز الشفافية وتحسين معرفة الأسواق العالمية للحبوب من خلال تبادل المعلومات بين دول الأعضاء، وتسهم هذه المنصة في تحقيق توازن بين العرض والطلب وتقليل التقلبات السعرية في سوق الحبوب العالمي.

ويري رئيس جمعية رجال الاعمال الافارقة، أن الـ BRICS تعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى في مجال تجارة الحبوب من أجل تحقيق مصلحة مشتركة وتعزيز الشفافية والاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

الشفافية الاستقرار تجارة الحبوب الأمن الغذائي الشرقاوي منظمات

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