عاجل.. قوات أمريكية تسقط عشر مسيّرات قبالة سواحل اليمن

أسقطت قوات تابعة للولايات المتحدة والحلفاء عشر مسيّرات قبالة سواحل اليمن فيما أصيبت سفينتا شحن مملوكتان لجهة أمريكية بأضرار طفيفة من جراء هجمات، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي.

وكان المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران والذين يشنون هجمات ضد سفن شحن في إطار التضامن مع الفلسطينيين في غزة، قد تبنوّا الاثنين هجمات ضد سفينتين أميريكيتين.

وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن "طائرة وسفنا حربية تابعة للولايات المتحدة والحلفاء" أسقطت المسيّرات الانقضاضية في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة 20،00 من يوم الإثنين والساعة 00،30 من اليوم التالي.

وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن بحريتها دمّرت ليلا مسيّرتين فوق البحر الأحمر، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا هاتين المسيّرتين من ضمن الحصيلة التي أعلنت القيادة العسكرية الأميركية إسقاطها.

وقالت سنتكوم إنّ مدمّرة أمريكية أسقطت صاروخ كروز مضادا للسفن كان "موجّها نحوها" في وقت مبكر الثلاثاء، فيما دمّرت قوات أمريكية مسيّرة ومنصة لإطلاق الصواريخ في اليمن الإثنين.

والإثنين أصاب صاروخان بالستيان مضادان للسفن سفينة شحن الحبوب سي تشامبيون المملوكة لجهة أميركية وترفع العلم اليوناني، ما ألحق بها أضرارا طفيفة، فيما أصابت مسّيرة سفينة الشحن نافيس فورتونا المملوكة أيضا لجهة أميركية وترفع علم جزر مارشال.