خبيرة العلاج بالطاقة: الرزق لا يتوقف على العمل أو الورث (فيديو)

تحدثت حنان زينال، خبيرة العلاج بالطاقة، عن رؤيتها حول الرزق والعمل والشكر والحمد، قائلة إن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بالعبادة للغد، فلا يجوز أن نطلب منه الرزق للغد. وأضافت أن الإنسان لا يستطيع أن يضمن العيش لليوم التالي، فعليه أن لا يهتم بالرزق الذي لم يأت بعد.

وأكدت زينال، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن الرزق لا يتوقف على العمل أو الورث، بل على السعي والتوكل على الله الذي هو الرزاق الكريم، وأشارت إلى أن الله لا يبخل على أحد من عباده، وإنما يعطي كل واحد ما يحتاجه ويساعده على ما يشتريه، ونهت الناس عن الشكوى والنظر إلى الناقص في حياتهم، موضحة أن هذا يؤدي إلى تقليل طاقة الحاجة والبركة فيما يملكونه.

واختتمت حديثها بالتفريق بين الحمد والشكر، قائلة إن الحمد يعني فتح طاقة الحاجة التي أنعم الله بها علينا، والشكر يعني زيادة الحاجة التي نمتلكها، ودعت الناس إلى الحمد والشكر في كل حال، والعمل بما يرضي الله ولا يخالف شرعه.