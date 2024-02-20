وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الدفعة 120 حربية

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للدفعة 120 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، التي تضم عددا من الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة.

بدأ الاحتفال بتقديم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضا رياضيا تضمن مهارات الاشتباك والدفاع عن النفس والقتال المتلاحم، وعروضا لرياضات الكاراتيه والفروسية والدراجات الهوائية، أظهرت مدى الاستعداد البدني والذهني للطلبة والمستوى الراقي في التدريب.

كما استعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه من مهارات متعددة خلال فترة الإعداد العسكري شملت المهارات الفردية في فك وتركيب الأسلحة الصغيرة تحت مختلف الظروف وتنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية، وكذا المهارة في الميدان، وتنفيذ أحد الأنشطة التدريبية التي تضمنت اقتحام نقطة قوية أبرزت الاحتراف في تنفيذ المهام التدريبية والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة الجدد، كما استعرض الطلبة مهاراتهم في التعليم الأولى باستخدام السلاح وبدونه، تلاها عرض للموسيقات العسكرية.

كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "قادة في وجدان الأمة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول السيرة الذاتية للقادة الذين تمت تسمية الدفعات بأسمائهم تقديرا لمسيرتهم الحافلة بالعمل والعطاء بالقوات المسلحة.

واختتمت العروض بالعرض العسكري الذي شاركت فيه مجموعات من الطلبة يتقدمهم حملة الأعلام، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وأعلن كبير معلمي الكلية الحربية عن نتيجة انتهاء فترة الإعداد العسكري، كما تم تكريم عدد من الطلبة المتميزين تقديرا لتفوقهم.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية لتأهيل وإعداد أجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة المتسلحين بالعلم والمعرفة والانضباط العسكري، مشيرا إلى جهود الأكاديمية في تأهيل شباب مصر وتحويل شخصية الطلبة الجدد من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية بكل متطلباتها البدنية والنفسية.

وفي نهاية الاحتفال، ألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد وأسرهم، كما أثنى على أداء الطلبة الذين يخطون أولى خطواتهم نحو الحياة العسكرية بجميع مهامها ومسئولياتها التي تتطلب التحلي بمبادئ وقيم القوات المسلحة وتقاليدها الراسخة لتظل مصر وطنا آمنا مستقرا، داعما ومساندا لقضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسعي مصر الدائم لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء بقطاع غزة، موجها الشكر لأسر الطلبة على ما بذلوه من جهد لتنشئة الأبناء بالقيم والمبادئ الأصيلة لشعب مصر العظيم.