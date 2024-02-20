كواليس تدريبات الأهلى الصباحية استعدادا لمواجة «ميدياما» فى دورى أبطال إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق ميدياما الغاني والمحدد له يوم الجمعة المقبل.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران في إطار التجهيز الفني للمباراة المقبلة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

شارك بيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا ووسام أبو علي في فقرات المران الجماعي، حيث بدأ الثلاثي الانتظام في التدريبات منذ يوم أمس بعد انتهاء البرنامج التأهيلي لكل منهم.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

وواصل الثلاثي؛ محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو، على هامش المران الجماعي، تنفيذ البرنامج التأهيلي لكل منهم من الإصابة التي لحقت بهم.

وغادر صباح اليوم، خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، إلى غانا؛ لتنسيق كافة الاستعدادات لاستقبال بعثة الفريق التي تسافر غدا من القاهرة إلى غانا.

وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى غانا صباح غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لخوض مباراة ميدياما الغاني في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق ميدياما الغاني في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السادسة مساء يوم الجمعة المقبل.