الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

نتنياهو
نتنياهو

اضطر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، إلى تأجيل تصويت رمزي في الكنيست يؤكد معارضة الحكومة لقيام دولة فلسطينية أحادية الجانب لإتاحة الوقت لتعزيز الدعم لتمريرها، وكان التصويت، الذي كان من المقرر إجراؤه ليلة الإثنين، يهدف إلى تسليط الضوء على الوحدة الإسرائيلية بشأن هذه القضية، وبدلًا من ذلك، تحول الأمر إلى فرصة من قبل اليمينيين المتطرفين للانتقام من نتنياهو لرغبتهم في إصدار إعلان أقوى ضد الدولة الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية.

تأجيل التصويت

وبحسب الصحيفة، فقد قرأ نتنياهو، يوم الإثنين، الإعلان الذي وافقت عليه الحكومة في الجلسة العامة للكنيست قبل التصويت المقرر إجراؤه يوم الأربعاء، كما أصدر بيانًا أبرز فيه أهمية مثل هذا التصويت.

وقال نتنياهو: "في الأيام القليلة الماضية، نشهد نوعًا جديدًا من الضغوط ومحاولة لفرض علينا من جانب واحد إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجود دولة إسرائيل للخطر".

وتابع: "على الرغم من وجود آراء مختلفة داخل الحكومة فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين، إلا أن هذا الاقتراح تم قبوله بالإجماع من قبل جميع المشاركين في الحكومة".

وأضاف: "نحن جميعًا متحدون في الموقف القائل بأن إسرائيل يجب ألا تخضع للإملاءات الدولية بشأن مثل هذه المسألة الوجودية".

وأوضحت الصحيفة أن نتتنياهو روج لسجله في معارضة نوع الدولة الفلسطينية التي من شأنها أن تشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، قائلًا: "حتى أولئك الذين لديهم آراء مختلفة متفقون على أنه بعد 7 أكتوبر، يجب أن نتخذ القرارات المتعلقة بوجودنا ومستقبلنا بأنفسنا، لذلك أدعو جميع الأحزاب الصهيونية إلى التصويت لصالح الاقتراح".

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وأوضحت الصحيفة أن اليمين المتطرف أكبر معارض لإقامة دولة فلسطينية، أشار إلى أنه في حين أن لغته بدت وكأنها ترفض تقرير المصير الفلسطيني من جانب واحد، إلا أنها تركت الباب مفتوحًا لقبوله كجزء من صفقة.

وحاول رئيس حزب يسرائيل بيتنو، وعضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، يوم الإثنين، الدفع باقتراح مضاد يصوت بموجبه الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية بغض النظر عن الظروف، لكن نتنياهو أحبط هذه المبادرة من خلال تأجيل تصويته إلى يوم الأربعاء.

وكان ليبرمان قد اتهم، في منشور له في وقت سابق من يوم الإثنين، بأن التصويت على إقامة الدولة الفلسطينية كان بمثابة تلفيق مرتبط بمبادرة الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات الإسرائيلية مع المملكة العربية السعودية مقابل اتفاق يشمل إقامة دولة فلسطينية.

نتنياهو تأجيل فلسطينية أحادية الجانب المتطرفين

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