الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. البحرية البريطانية تطلق إنذارا بشأن تدريبات إطلاق النار قرب سواحل السعودية

البحرية البريطانية
البحرية البريطانية

أصدرت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنذارا بشأن إجراء تمارين إطلاق النار في البحر الأحمر قريبا.

 

ويشار إلى أن التمارين ستجري في البحر الأحمر في المنطقة على بعد 20 ميلا بحريا جنوبي جدة قبالة السواحل السعودية.

 

ومن المقرر إجراء التمارين من 20 إلى 22 فبراير الجاري بين الساعة 6:00 و12:00 حسب توقيت UTC.

 

ونشرت الهيئة إنذارها نقلا عن المكتب الهيدروغرافي الباكستاني المسؤول عن منطقة NAVAREA IX للملاحة البحرية، والتي تضم المنطقة الآنفة الذكر.

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