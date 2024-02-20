الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. ميناء جيبوتى: طاقم السفينة "روبيمار" اضطر لمغادرتها بعد تعرضها لهجوم باب المندب

انفجار سفينة
انفجار سفينة

أعلنت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، أمس الإثنين، عن نجاحها في تنسيق العودة الآمنة لأفراد طاقم السفينة البريطانية “روبيمار”، والتي أعلنت قوات صنعاء اليوم عن استهدافها في خليج عدن بعدد من الصواريخ أدت إلى تضررها وتعرضها للغرق.

 

وقالت الهيئة، في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، رصدها موقع “يمن إيكو”: “نجحت هيئة ميناء جيبوتي في تنسيق العودة الآمنة لأفراد الطاقم من سفينة روبيمار، التي تحمل علم بليز، إلى ميناء خورفكان الأخير (UA E) والمتجهة إلى بيلاروسيا. 

 

في 18 فبراير، تعرضت سفينة روبيمار لهجوم في جنوب البحر الأحمر الساعة 10:45 مساءً، مما اضطر القبطان والطاقم إلى مغادرة السفينة لأسباب تتعلق بالسلامة”.

 

وأوضحت الهيئة أنه تمت مساعدة ما مجموعه 24 من أفراد الطاقم من خلال سفينة عابرة، مبينة أن الطاقم يتكون من 11 سوريًا و6 مصريين، و3 هنود و4 فلبينيين.

 

وأضافت “أتاحت دعوة المساعدة إلى ميناء جيبوتي الاستجابة السريعة والفعالة، مما يضمن وصول جميع أفراد الطاقم سالمين معافين بحلول الساعة 4:46 مساءً، على متن زورق القطر في أعالي البحار (مونت آري)”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات صنعاء، في بيان رصده موقع “يمن إيكو”، أنها “نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت السفينة البريطانية (روبيمار) في خليجِ عدن وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحرية المناسبة، وذلك “انتصارًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يتعرض للعدوان والحصارِ حتى هذه اللحظة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”، بحسب البيان.

 

وأكدت أن العملية أسفرت عن “إصابة السفينة إصابةً بالغةً ما أدى إلى توقفها بشكل كامل، ونتيجةَ الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن”.
 

وأضافت: “لقد حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان”.

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