الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد اليابان.. بريطانيا تسقط فى "الركود الاقتصادى" من مجموعة السبع

بريطانيا
بريطانيا

سقطت بريطانيا فى حالة من الركود الاقتصادى لتصبح بذلك البلد الثاني فى مجموعة السبعة بعد اليابان، الذى يشهد اقتصاده حالة ركود منذ بداية العام الجديد 2024.

 

وأعلن مكتب الاحصاءات البريطانى التابع للحكومة أن الناتج المحلى البريطانى قد انكمش بنسبة 3 % فى الربع الاخير من العام الماضى وذلك فى اعقاب تراجعه بنسبة 1ر % فى الفترة ما بين يوليو وحتى سبتمبر 2023.


وخلال العام الماضى لم يتقدم معدل نمو الاقتصاد البريطانى سوى بنسبة 1ر% مقارنة بمعدل نموه فى العام 2022 ويتوقع المراقبون ان ينمو الاقتصاد البريطانى بنهاية العام الجارى بنسبة قد لا تتعدى 25 % وهي النسبة الأدنى للنمو منذ 14 عاما لاقتصاد اتسم بثبات الحركة خلال العامين الماضيين وذلك باستثناء فترة أزمة كوفيد – 19 التى تراجع فيها الاقتصاد البريطانى بنسبة 22 %.

 

وكشف مكتب الإحصاء البريطاني كذلك عن أن الناتج الاقتصادى لبريطانيا قد تراجع فى ديسمبر الماضى بنسبة 1% بعد أن كان قد حقق نموا نسبته 2 % فى نوفمبر الماضى عندما كانت قطاعات التشييد والبناء والتصنيع هى المغذى الاكبر للنمو الاقتصادى.

 

تجدر الإشارة إلى أن نصيب المواطن البريطاني من الناتج المحلى الاجمالى لبلاده يشهد جمودا ولم يسجل أية ارتفاعات منذ مطلع العام 2022 وهو الجمود الاطول فى تاريخ البلاد منذ العام 1955 بحسب ما وصفه خبراء مكتب الاحصاء المركزى.

 

وإلى جانب بريطانيا واليابان تضم مجموعة الدول السبعة كذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهى المجموعة التى تأسست فى العام 1973 وتضم أقوى اقتصاديات دول العالم الغربى.

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