الإثنين 19 فبراير 2024
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فن

محمد رحيم يعلن تعليق نشاطه الفني: "احتمال اعتزل المهنة"

محمد رحيم
محمد رحيم

أعلن الملحن والمطرب محمد رحيم تعليق جميع نشاطه الفني لأجل غير مسمى مشيرًا إلى احتمالية اعتزاله الفن بشكل نهائي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

محمد رحيم يعتزل الفن

وكتب رحيم منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” قال فيه:“تعليق كل نشاطاتي الفنيه لأجل غير مسمى حتى أشعار آخر مع احتماليه اعتزال المهنه والسفر خارج البلاد”.

آخر أعمال محمد رحيم الغنائية

وطرح رحيم الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان "بزن وأرن" وذلك على طريقة الديو رفقة المطربة هايدي موسى وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية. 

أغنية “بزن وأرن” من كلمات الشاعر الغنائي مصطفي حسن وألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي نور، والفيديو كليب فكرة محمد رحيم.

تقول كلمات الأغنية: “في هواكي انا اتجنيت كما اتخطيت حدودي وبقيت بقول الشعر على عودي ولا الأبنودي بزن وأرن كأني هجن لكن بإن لأن بحن أنا عاشق وبحبك موت عليكي جمال الله الله وشوق عمال الله الله يعلم في القلب وبيفوت في هواكي انا اتجنيت كما اتخطيت حدودي وبقيت بقول الشعر على عودي ولا الأبنودي وقد ما خد خدك مالورد مفكفك وبتكتك مالبرد تعالى بقى حبيبك بيموت شوف التقاطيع الله الله ده ورد ربيع الله الله بقولهالك وبعلو الصوت في هواكي انا اتجنيت كما اتخطيت حدودي وبقيت بقول الشعر على عودي ولا الأبنودي بزن وأرن كأني هجن لكن بإن لأن بحن أنا عاشق وبحبك موت عليكي جمال الله الله وشوق عمال الله الله يعلم في القلب وبيفوت وقد ما خد خدك مالورد مفكفك وبتكتك مالبرد تعالى بقى حبيبك بيموت شوف التقاطيع الله الله ده ورد ربيع الله الله بقولهالك وبعلو الصوت”.

الملحن والمطرب محمد رحيم محمد رحيم محمد رحيم يعتزل الفن بزن وأرن هايدي موسى

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