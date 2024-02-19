أستاذ هندسة البترول: مصر تستقطب استثمارات عالمية فى مجال الطاقة والغاز (فيديو)

قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الدولة تعمل على تسهيل عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجال الطاقة والغاز، في ظل البحث العالمي عن مصادر طاقة جديدة ومستدامة.

وأوضح القليوبي، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن مصر تشهد تركيزا من قبل 6 شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة، تخطط لتنفيذ مشروعات ضخمة في شرق المتوسط، وأن مصر تحظى بالحصة الأكبر من هذه المشروعات.

وأشار إلى أن مصر تضع نصب عينيها استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، للبحث والتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط 2024، كما تسعى للتحول الطاقي لخفض الانبعاثات الكربونية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر من الغاز المسال وتسويقه في الأسواق العالمية.

واستطرد: أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة والغاز، ويجب أن تستغلها لتنمية اقتصادها، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الطاقة الخضراء.