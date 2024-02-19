الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحصين 125 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي والجدري بالغربية

تحصين ماشية
تحصين ماشية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم  الإثنين، 125 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 والتى تستمر لنحو شهر.
 

وأضاف "أنور"، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  174 ألفا و697 حيوانا من الأبقار والأغنام والماعز، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.
 
تابع أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفىي سياق متصل، تحفظت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، على 286 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.
كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية.


وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أنه تم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى دون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 286 عبوة.
وجرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.
 

وجدرى الأغنام الحملة القومية الأولى وتوفير الأمصال لإنجاح الحملة والعيادات البيطرية

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