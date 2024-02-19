الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى يكشف تفاصيل اتفاقيات الدفاع مع عدة دول ومدتها الزمنية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن بلاده وقعت على اتفاقيات أمنية مع عدة دول.

وأوضح زيلينسكي، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات، وقد أجرينا محادثات مع عدة دول أخرى، وتم التوصل إلى عدة اتفاقيات أخرى، وسنزيد الضمانات الأمنية".

وأكد أن الاتفاقيات الموقعة بالفعل مع فرنسا وألمانيا تمثل أداة قوية لدعم أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفعل قرارًا بتقديم حزمة مساعدات إلى أوكرانيا، ولم يكشف زيلينسكي عن التفاصيل.

كما أكد الرئيس الأوكراني أن الاتفاقيات الأمنية لمدة عشر سنوات هي ضمانات أمنية للأوكرانيين في فترة ما بعد الحرب، كما أنها تشمل المساعدة في إعادة إعمار البلاد.

وأضاف زيلينسكي: "بشكل منفصل، هناك اجتماعات اتفقنا فيها على حزم دفاعية: مدفعية وذخيرة من عيار 155".

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